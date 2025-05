Calcio: allo stadio comunale di Pietrasanta. La Lanterna illumina il torneo delle contrade. Un poker di reti rifilato al Tiglio/La Beca

la lanterna

4

tiglio/la Beca

0

LA LANTERNA: Nari, Bazzichi (Sancredi A.), Nardini (Lombardi), Bresciani, Da Prato, Carella, Landi (Bonaguidi), Sancredi G. (Maggi), Balduini (Gemignani), Neri A. (Fusco), Caddeo. All. Neri L.

TIGLIO/LA BECA: Oppressore, Bigicchi (Landi), Pelliccia, Benedetti, Rosi E., Bresciani C., Pardini (Dal Torrione), Sebastiano, Morra (Vannucci), Raffaetà, Pelliccia (Tartarelli).

Marcatori: 28’ e 34’ pt Sancredi G.; 29’ e 41’ st Maggi.

PIETRASANTA – Esordio con il botto, nel girone B, per La Lanterna che spazza via Il Tiglio/La Beca con un 4-0 perentorio, trascinata dalle doppiette di Gian Maria Sancredi e di Maggi. Verso la mezz’ora la partita si sblocca: lunga azione che si sviluppa sulla fascia sinistra, per poi spostarsi sul capo opposto, la palla arriva in area a Sancredi che scarta un difensore e la piazza alle spalle del portiere.

Trovato il grimaldello giusto per stappare la partita, per La Lanterna diventa tutto più facile. Il raddoppio è frutto della bella triangolazione Bresciani-Sancredi, con l’attaccante che mette a segno la doppietta personale. Nella ripresa si prende le luci della ribalta il neo entrato Maggi. Azione sulla fascia destra e filtrante in area per l’attaccante che non perdona per il 3-0. L’ultimo acuto è ancora di Maggi che concretizza, da rapace d’area, un lancio lungo dalla trequarti.

"Ottima partenza e ottima prestazione - sottolinea Gabriele Becchelli de La Lanterna -. Il risultato sarebbe potuto esser anche più largo, se solo avessimo sfruttato le tante occasioni create ma sprecate nel primo tempo sullo 0-0. Ben augurante la prova in avanti, all’esordio con noi, per l’attaccante Gian Maria Sancredi che ha subito dimostrato le proprie qualità sotto porta". Non fa drammi Roberto Barattini del Tiglio/La Beca: "Abbiamo affrontato una squadra piena di giocatori di che partecipano a campionati importanti; una squadra destinata a vincere. Quindi sono soddisfatto per ciò che siamo riusciti a fare, creando anche qualche buona occasione".

Classifica: La Lanterna 3; Tiglio/La Beca e Brancagliana. Stasera in campo il girone C con la gara Pollino e Pontestrada.

S. I.