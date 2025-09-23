Calcio amatori. Chaltron’s Cup show. Infingardi, che doblete

Chaltron’s Cup, che spettacolo. Sport, goliardia e finalità sociali si uniscono in uno storico torneo di calcio amatoriale fra i più fantasiosi e importanti d’Italia. Gli Infingardi sono la squadra regina del momento, avendo scritto nelle ultime due edizioni il loro nome nell’albo d’oro della manifestazione.

Noi campioni di tutto l’anno scorso - afferma Jacopo Silei, portavoce degli Infingardi - vincendo sia la Chaltron definita Bassa che quella Alta. Un doblete che solo altre due volte si era verificato in tutta la storia del glorioso trofeo. Quest’anno abbiamo vinto nuovamente la Chaltron’s Alta dimostrando di essere i più forti. Mentre la Chaltron’s Bassa è stata conquistata dai Vegetali.

La squadra in rosa nero degli Infingardi si conferma campione con un gruppo che è un mix di esperienza, qualità e classe, ma soprattutto salendo alla ribalta come veri guerrieri e amici che non mollano mai. Incarnando il vero spirito della Chaltron, un torneo che ormai da decenni continua ad appassionare anche i più giovani dove l’anima ‘Fiorentina’ si esprime in tutto il suo splendore con ironia e genialità. Quest’anno hanno partecipato 10 squadre con nomi caratteristici: Chiavas Regal, Infingardi, Tettenham, Vegetali, Panzafikai, Kaimani, Sventratori, Vulvantes, Banda della M., Lezzoridi.

Rosa giocatori Infingardi: Tommaso Battaglini, Andrea Becattini, Stefano Beltrami, Giovanni Berti, Giacomo Berti, Lorenzo Bianchi, Luca Bongiovanni, Vincenzo Bongiovanni, Matteo Cappelletti, Francesco Carletti, Gabriele Faggioli, Edoardo Filice, Michele Gristina, Andrea Lippi, Guglielmo Lotti, Giulio Mannarino, Jacopo Mazzei, Guido Nardini, Neri Nardini, Matteo Nervini, Jacopo Palermo, Mattia Sabatini, Jacopo Maria Silei, Bruno Zanotto.

Francesco Querusti