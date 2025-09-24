Calcio amatoriale. Coppa Uisp, tanti gol ed emozioni. Sovigliana debordante con l’YBPD

Subito tanti gol ed emozioni nella prima giornata della Coppa Uisp, novità assoluta della nuova stagione Uisp dell’Empolese-Valdelsa. Tra i successi più eclatanti spicca sicuramente la goleada del Sovigliana, che con il poker personale di Keita e la doppietta di Maestrelli, oltre ad un autogol a favore, superano 7-1 a domicilio il malcapitato YBPD United. La doppietta di Palatresi e le reti di Contini e Tozzi firmano invece il 4-1 del Corniola sul campo della Spicchiese, mentre La Serra, Boccaccio e Casotti liquidano i rispettivi avversari con un bel tris. Protagonisti Maltinti per i primi e Baldini per i certaldesi, autori entrambi di una doppietta. Successi per 2-0, infine, per 4 Mori, Molinese e Le Cerbaie. Una doppietta di Scarnicci mette le ali ai gialloblù empolesi, Rossi e Fico firmano il blitz dei secondi e Buhne più un autogol rendono ‘corsaro’ Le Cerbaie.

Questo comunque il quadro completo di risultati e classifiche. Girone A: Atletico Team-Molinese 0-2; Brusciana-Piaggione Villanova 1-1. Classifica: Molinese 3; Brusciana e Piaggione Villanova 1; Atletico Team 0.

Girone B: Arci San Casciano-Monterappoli 0-1; Vinci-Le Cerbaie 0-2. Classifica: Le Cerbaie e Monterappoli 3; Arci San Casciano e Vinci 0.

Girone C: 4 Mori-Polisportiva Certaldo 2-0; Castelnuovo-Montaione 2-1. Classifica: 4 Mori e Castelnuovo 3; Montaione e Polisportiva Certaldo 0.

Girone D: Ortimino-Boccaccio 0-3; Casotti-Virtus Tavarnelle 3-0. Boccaccio e Casotti 3; Ortimino e Virtus Tavarnelle 0.

Girone E: Spicchiese-Corniola 1-4. Riposava: Staggia. Classifica: Corniola 3; Staggia e Spicchiese 0.

Girone F: Lamporecchio-Le Botteghe 0-2. Riposava: Valdorme. Classifica: Le Botteghe 3; Valdorme e Lamporecchio 0.

Girone G: YBPD United-Sovigliana 1-7. Riposava: Gs Sciano. Classifica: Sovigliana 3; Gs Sciano e YBPD United 0.

Girone H: Vico d’Elsa-Malmantile United 1-0. Riposava: San Pancrazio. Vico d’Elsa 3; San Pancrazio e Malmantile United 0.

Girone I: La Serra-Sporting Cerbaia 3-0. Riposava: Arci Cerreto Guidi. Classifica: La Serra 3; Arci Cerreto Guid e Sporting Cerbaia 0.

Girone L: San Gimignano-San Quirico 2-2. Riposava: Montespertoli. Classifica: San Gimignano e San Quirico 1; Montespertoli 0.

Si.Ci.