Calcio amatoriale. Coppa Uisp, tanti gol ed emozioni. Sovigliana debordante con l’YBPD

di SIMONE CIONI
24 settembre 2025
Subito tanti gol ed emozioni nella prima giornata della Coppa Uisp, novità assoluta della nuova stagione Uisp dell’Empolese-Valdelsa. Tra i successi più eclatanti spicca sicuramente la goleada del Sovigliana, che con il poker personale di Keita e la doppietta di Maestrelli, oltre ad un autogol a favore, superano 7-1 a domicilio il malcapitato YBPD United. La doppietta di Palatresi e le reti di Contini e Tozzi firmano invece il 4-1 del Corniola sul campo della Spicchiese, mentre La Serra, Boccaccio e Casotti liquidano i rispettivi avversari con un bel tris. Protagonisti Maltinti per i primi e Baldini per i certaldesi, autori entrambi di una doppietta. Successi per 2-0, infine, per 4 Mori, Molinese e Le Cerbaie. Una doppietta di Scarnicci mette le ali ai gialloblù empolesi, Rossi e Fico firmano il blitz dei secondi e Buhne più un autogol rendono ‘corsaro’ Le Cerbaie.

Questo comunque il quadro completo di risultati e classifiche. Girone A: Atletico Team-Molinese 0-2; Brusciana-Piaggione Villanova 1-1. Classifica: Molinese 3; Brusciana e Piaggione Villanova 1; Atletico Team 0.

Girone B: Arci San Casciano-Monterappoli 0-1; Vinci-Le Cerbaie 0-2. Classifica: Le Cerbaie e Monterappoli 3; Arci San Casciano e Vinci 0.

Girone C: 4 Mori-Polisportiva Certaldo 2-0; Castelnuovo-Montaione 2-1. Classifica: 4 Mori e Castelnuovo 3; Montaione e Polisportiva Certaldo 0.

Girone D: Ortimino-Boccaccio 0-3; Casotti-Virtus Tavarnelle 3-0. Boccaccio e Casotti 3; Ortimino e Virtus Tavarnelle 0.

Girone E: Spicchiese-Corniola 1-4. Riposava: Staggia. Classifica: Corniola 3; Staggia e Spicchiese 0.

Girone F: Lamporecchio-Le Botteghe 0-2. Riposava: Valdorme. Classifica: Le Botteghe 3; Valdorme e Lamporecchio 0.

Girone G: YBPD United-Sovigliana 1-7. Riposava: Gs Sciano. Classifica: Sovigliana 3; Gs Sciano e YBPD United 0.

Girone H: Vico d’Elsa-Malmantile United 1-0. Riposava: San Pancrazio. Vico d’Elsa 3; San Pancrazio e Malmantile United 0.

Girone I: La Serra-Sporting Cerbaia 3-0. Riposava: Arci Cerreto Guidi. Classifica: La Serra 3; Arci Cerreto Guid e Sporting Cerbaia 0.

Girone L: San Gimignano-San Quirico 2-2. Riposava: Montespertoli. Classifica: San Gimignano e San Quirico 1; Montespertoli 0.

