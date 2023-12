Calcio amatoriale, il sodalizio ha celebrato i suoi 55 anni. Club Forza Forlì in festa

Cinquantacinque anni ma ancora giovane. Lunedì sera il Club Forza Forlì si è ritrovato presso il Forum Tennis di Forlì per la cena natalizia con gran parte della squadra amatoriale attiva in campo e spesso anche nella solidarietà. Al terzo posto nel campionato romagnolo di calcio Over 35 e primi a punteggio pieno in quello di calcio a 5 al Derby di Castrocaro, i biancorossi continuano imperterriti un’attività mai interrotta dal lontano 1968. Alla serata erano presenti il capitano storico del Forlì Alberto Calderoni (458 gare coi galletti); il suo erede Marco Sozzi; Ivan Salvigni storica ala destra del grande Forlì di ‘Vulcano’ Bianchi autore di 43 reti; e Matteo Matteucci, giocatore e allenatore del Forlì Calcio a Cinque fino alla serie A. Da un paio di stagioni, sui social network, sono diventati celebri anche i video dello spogliatoio del Club Forza Forlì: una squadra che si proietta nel futuro e intende continuare ancora a lungo.