Calcio amatoriale, la manifestazione in ricordo della sportivissima coppia. Un salomonico 7-7 nel ‘Memorial Pardolesi’

Un appuntamento estivo che si ripete da quindici anni. Al campo sportivo Brian Filipi di Pinarella, messo a disposizione dalla Junior Cervia, si è disputato il memorial Giovanni ed Anna Maria Pardolesi, la coppia di sportivi che, per mezzo secolo, è stata il fulcro dell’attività del Club Forza Forlì e del Bagno Amati Cervia, fondate nel 1968 dai figli Franco e Fausto. In campo una trentina di giocatori di ieri e di oggi nel ricordo di due veterani dello sport, che prima del calcio avevano seguito il ciclismo, spesso in lambretta. Giovanni, infatti fu il primo ds del grande Ercole Baldini e amico fraterno di Arnaldo Pambianco.

Questo il tabellino del match (nella foto le due squadre insieme) terminato, per la cronaca, 7-7 con in campo anche Attilio Bardi e Giancarlo Magrini, ex allenatori del Forlì.

Bagno Amati: L. Pardolesi (Servidori); Colombo, Mercuriali; Salles, Mazzolani, Fr. Pardolesi (Rumore); Carvana, Comandini, Missiroli, Magrini, De Simone. A disp.: Lacchini, Guidotti, Ridolfi.

Club Forza Forlì: Angelini (Petrini); Rafucci, Turci (Gentilini); Laghi (Rossi), Tumedei, Zoli; Tartaretti, Sozzi, Lanzoni, Bardi, Matulli. All.: Fa. Pardolesi. Arbitro: Franco Sirotti.

Reti: Carvana (3), Rumore (3), De Simone (Ba); Tartaretti (4), Lanzoni, Sozzi, Matulli (Cff).