Calcio amatoriale. Over 43, 11° trionfo del Club Forza Forlì

Il Club Forza Forlì si è aggiudicato l’edizione 2023/24 del campionato romagnolo Over 43. Nella 18ª edizione i biancorossi hanno superato in finale i Diavoli Rossi di Santarcangelo (allenati da Paolo Sacchini): 3-1 in casa, con doppietta di Fabio Padovani e rete di Stefano Petrini, bissato con l’1-4 in trasferta (tripletta di Emanuele Orioli arrotondata dal gol di Fausto Pardolesi).

Nell’ultimo atto del torneo la squadra biancorossa ha schierato: Berretti; Stradaioli, Conficconi; Valentini, Campanini, Calderoni; Petrini, Ruffilli (Fausto Pardolesi), Orioli, Cangini, Carvana. All.: Franco Pardolesi. Nelle altre gare in campo anche Bandini e Martinetti.

Per la squadra biancorossa è stata l’11ª vittoria nella manifestazione, iniziata nel 2004/05. Nell’albo d’oro per tre volte anche gli stessi Diavoli Rossi e il Cervia; un titolo per la Pizzeria da Baldo di Cesena di mister Marietto Ragazzini.