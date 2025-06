Calcio amatoriale. Riconoscimento per il calciatore Matteo Sensini della GSD Ginestra di Montevarchi

Arezzo, 26 giugno 2025 – Importante riconoscimento per Matteo Sensini, giocatore della GSD Ginestra di Montevarchi, premiato martedì sera allo stadio di Arezzo come miglior giocatore del girone C di Seconda Categoria UISP. Per lui è il secondo riconoscimento di fila di questo tipo nelle ultime due stagioni. Un premio meritato, frutto di una stagione giocata sempre a buon livello.

"Questo premio - ha detto Sensini - è merito anche di un gruppo e di una società coesa e che valorizza molto il lavoro dei singoli, ma la base su cui fondiamo la nostra forza è il gruppo". La GSD Ginestra ha chiuso il campionato al quinto posto, conquistando l’accesso ai playoff e fermandosi solo in semifinale. Un cammino comunque importante, nel quale Sensini si è distinto per impegno, determinazione e qualità, diventando un punto di riferimento per tutta la squadra. Un riconoscimento che celebra non solo le sue doti tecniche, ma anche la passione che Matteo ha messo in campo per tutta la stagione.