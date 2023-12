Calcio amatoriale. Uisp, il Sant’Andrea adesso insegue

Avanza il campionato di calcio Uisp con sempre più bagarre in vetta. I campioni in carica del Sant’Andrea, battuti nell’ultimo turno dallo Stuoie Lugo 3-1, inseguono ora a una lunghezza le due battistrada. Questa la classifica: Wild Bagnara e Vecchia Romagna Lugo 22; Sant’Andrea e Stuoie Lugo 21; Audace San Pietro in Trento 18; Forum Livii 14; Galaxy Fornò 10; Cotignola 8; Savio Amatori 7; Borgo Rivola 6; Coccolia 3; Grillo Lugo 2. Nel prossimo turno: Forum Livii-Stuoie Lugo e Sant’Andrea-Vecchia Romagna Lugo. Con sei centri Andrea Gabelli, guida la classifica cannonieri delle squadre forlivesi. Nel girone riminese l’Amatori Sisa, attualmente in quinta posizione con 10 punti, ha espugnato 0-1 il campo dell’Olimpia Crocetta, rete di Justin Gouba.

f. p.