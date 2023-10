CALCIO AMATORIALE. Uisp, il Sant’Andrea difende il titolo

È partito il campionato di calcio Uisp con 4 squadre forlivesi. Nel girone A il Sant’Andrea, campione in carica, dopo quattro giornate è terzo e nell’ultimo turno ha liquidato 5-1 l’Audace San Pietro in Trento. Nella parte bassa per ora Forum Livii e Galaxi Fornò.

Classifica: Vecchia Romagna Lugo 12; Wild Bagnara 10; Sant’Andrea, Stuoie Lugo, Audace San Pietro in Trento 9; Forum Livii, Cotignola, Borgo Rivola 4; Galaxy Fornò, Amatori Savio 3; Grillo Bagnacavallo 1; Coccolia 0.

Nel girone B, con i club riminesi, gli Amatori Sisa che dopo tre turni hanno conquistato un solo punto, nel match interno con la Verucchiese chiuso 4-4.