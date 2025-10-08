Calcio amatoriale, viaggio festoso a Monaco. Club Forza Forlì über alles: vince un’amichevole in Baviera

Una trasferta pienamente riuscita. Il Club Forza Forlì ha trascorso tre giorni all’Oktoberfest a Monaco di Baviera, in Germania: così il capitano Alberto ‘Kalle’ Calderoni ha mantenuto la sua promessa (aveva puntato sulla squadra biancorossa per la vittoria del campionato romagnolo Over 35 della Uisp). Nel corso dell’intensa ‘tre giorni’ la squadra ha disputato anche un’amichevole imponendosi per 1-2 sui pari età dell’SV 1965 Munchen: reti di Colombo e Carvana.

La squadra amatoriale biancorossa ha così confermato la sua lunga tradizione internazionale disputando la 77ª partita sui campi di tutta Europa: la prima fu nel 1986, a Parigi, un pareggio per 3-3 in un match di calcio a 5 sotto la Tour Eiffel.

Questa la formazione scesa in campo: Sozzi (Berretti); Bandini (Metteucci), Strada (Mercuriali); Salles, Alessandrini, Calderoni; Falasconi (Carvana), Fabiani, Petrini (Rossi), Sansone (Fausto Pardolesi), Colombo. All.: Franco Pardolesi.

Nella foto, la squadra impostasi in Germania con la nuova divisa offerta da Emanuele Valentini titolare della Payper, componente della squadra assente nella trasferta per un’indisposizione.