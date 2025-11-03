Calcio Arcola e Colli proseguono la corsa in vetta

Continua la corsa di testa delle capoliste Arcola Garibaldina e Colli. I garibaldini vincono con un netto 3-0 al Tanca con l’Albianese: gol al 5’ di Tregrosso, al 45’ di Scremin ed al 92’ di Mulattieri. I castelnovesi si impongono 1-0 a Castelnuovo Magra al termine di un match molto combattuto con il Vezzano: decide al 17’ Filippo Palagi.

L’altra battistrada Castelnovese perde, invece, al ‘Raso Scaramuccia’ di Levanto per 3-1 con il Ceula che la scavalca così di un punto salendo al quarto posto, con i castelnovesi che scivolano al quinto. In avvio levantini in vantaggio al 15’ con un tiro dal limite di Caputo. Al 35’ proteste del Ceula in quanto un tiro di Martinez avrebbe oltrepassato la linea di porta, ma l’arbitro fa proseguire. Al 75’ Guarducci accorcia le distanze sul filo del fuorigioco. Al 90’ il tris di Nicholas Motto su rigore.

Altra sfida interessante era quella del Tanca tra Rebocco e San Lazzaro Lunense chiusasi con la vittoria per 2-1 in rimonta e nel finale dei rebocchesi che salgono così al terzo posto ad un solo punto dalle due battistrada scavalcando la Castelnovese. Lunensi in vantaggio in avvio al 5’ con Dido. I viola di casa ribaltano il risultato al 45’ con Davide Iaione (su rigore) e al 90’ con Benassi su punizione.

Non inizia nemmeno Madonnetta-Polisportiva Monterosso per impraticabilità del ‘Camaiora’ di Santo Stefano Magra, allagato dalla forte pioggia di ieri. La partita è stata rinviata a data da destinarsi.

Infine pareggio senza reti nell’incontro del ‘Pieroni’ della Pieve che vedeva di fronte le ultime della classifica Mamas Migliarinese e Romito Magra, che dopo tre sconfitte consecutive ottengono il primo punto stagionale.

P.G.