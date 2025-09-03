Calcio aretino in lutto: per 12 anni Franco è stato dirigente del Cavallino. Il decesso in Brasile dove si era trasferito. Addio Caldelli, vecchio cuore amaranto
AREZZO Calcio aretino in lutto. Lunedì 1° settembre si è spento, a causa di una polmonite, all’età di 88 anni Franco...
AREZZO
Calcio aretino in lutto. Lunedì 1° settembre si è spento, a causa di una polmonite, all’età di 88 anni Franco Caldelli (nella foto).
Per dodici anni è stato dirigente della vecchia Unione Sportiva Arezzo.
In amaranto ricoprì vari incarichi tra gli anni ’70 e gli anni ’80, tra cui quello di vice presidente ai tempi in cui la società era sotto la guida di Narciso Terziani.
Con lui e soprattutto con Antonio Valentin Angelillo aveva instaurato un rapporto di fraterna amicizia che andava al di là del calcio.
A livello professionale ha lasciato un segno in città quale imprenditore nel settore automobilistico dove ha gestito alcuni marchi di spessore quale Audi, Volkswagen e Porsche.
Caldelli, uomo dal carattere dinamico e socievole, è stato anche presidente del San Domenico, storica società di calcio giovanile che nel periodo della sua presidenza aveva creato un legame molto stretto proprio con l’Arezzo.
Caldelli è morto in Brasile, a Salvador de Bahia, dove si era trasferito ormai venti anni fa ma in città tutti lo hanno ricordato con grande affetto per l’attività sportiva e professionale.
A.L.
Continua a leggere tutte le notizie di sport su