Calcio aretino in lutto: per 12 anni Franco è stato dirigente del Cavallino. Il decesso in Brasile dove si era trasferito. Addio Caldelli, vecchio cuore amaranto

AREZZO

Calcio aretino in lutto. Lunedì 1° settembre si è spento, a causa di una polmonite, all’età di 88 anni Franco Caldelli (nella foto).

Per dodici anni è stato dirigente della vecchia Unione Sportiva Arezzo.

In amaranto ricoprì vari incarichi tra gli anni ’70 e gli anni ’80, tra cui quello di vice presidente ai tempi in cui la società era sotto la guida di Narciso Terziani.

Con lui e soprattutto con Antonio Valentin Angelillo aveva instaurato un rapporto di fraterna amicizia che andava al di là del calcio.

A livello professionale ha lasciato un segno in città quale imprenditore nel settore automobilistico dove ha gestito alcuni marchi di spessore quale Audi, Volkswagen e Porsche.

Caldelli, uomo dal carattere dinamico e socievole, è stato anche presidente del San Domenico, storica società di calcio giovanile che nel periodo della sua presidenza aveva creato un legame molto stretto proprio con l’Arezzo.

Caldelli è morto in Brasile, a Salvador de Bahia, dove si era trasferito ormai venti anni fa ma in città tutti lo hanno ricordato con grande affetto per l’attività sportiva e professionale.

A.L.