Calcio b femminile. Il Ravenna Women riceve oggi Pavia

Prima partita senza il tecnico Proserpio Marchetti – esonerata un po’ a sorpresa in settimana – per il Ravenna Women che oggi (ore 14,30) al "Soprani" affronta, ma senza il nuovo allenatore in panchina, la neopromossa Academy Pavia, al momento salva, pur se ai margini della zona calda. Ravenna è ancora alla ricerca del primo successo. Serie B femminile, 18ª giornata (ore 14,30): Cesena-Bologna, Cuneo-Res (ore 14), Genoa-Verona, Chievo-S. Marino, Lazio-Arezzo, Parma-Brescia, Ravenna-Pavia, Tavagnacco-Ternana (ore 12). Classifica: Ternana 46; Lazio 44; Cesena 43; Parma 37; Verona 30; Genoa 29; Brescia, Chievo 27; Bologna 23; Arezzo 20; Res 17; Pavia 15; S. Marino, Cuneo 12; Tavagnacco 8; Ravenna 2.

u.b.