Calcio: baby Reggiana. Niente da fare per la Primavera. Under 13 con la Juve

Prestazione più che onorevole per la Primavera della Reggiana (8) nel match con la Cremonese (30), dominatrice incontrastata del girone A, chiusa con una sconfitta per 2-1. Al cospetto della capolista, ancora a punteggio pieno, gli uomini di Costa vanno sotto al 9’ con gol di Gabbiani, poi i padroni di casa raddoppiano alla mezz’ora con Stuckler; a 8’ dall’intervallo gli ospiti accorciano le distanze con Tessitori, ma nella ripresa non riescono a completare la rimonta.

Questo l’11 sceso in campo sul campo lombardo: Motta, Di Turi, Rouiched, Biolchi (44’ pt Barbieri), Paterlini, Meringolo, Camara (73’ st Campaniello), Tessitori, Pederzini (67’ st D’Angelo), Natale (67’ st Blanco), Casini. A disp. Donelli, Brevini, Sabbar, Grammatica, Ferrari, Abbruscato, Pirazzoli, Dibra. All. Costa.

Oggi La giornata domenicale si apre alle 12 a Calerno col match tra Reggiana e Pisa della categoria Under 15, bissato poi alle 14 a Villa Bagno dalle due formazioni Under 16; alle 12,30 amichevole di lusso per l’Under 13 "A", che al "Cimurri" ospita i pari età della Juventus, mentre alle 13,30 l’Under 14 gioca un altro test a Fiorenzuola. Alle 15, infine, trasferta di campionato per l’Under 17, che affronta il Napoli.