Calcio. Borzanese anticipa. Gare baby rinviate

Anticipo casalingo per la Borzanese (10), in campo alle 15 nel match che apre la nona giornata del girone E di Seconda categoria. Al "Comunale" arriva il Real Maranello (11), che staziona a +1 rispetto ai padroni di casa, chiamati a reagire dopo che nelle ultime 3 gare sono arrivati altrettanti pareggi. Attenzione, tuttavia, ai modenesi: la vittoria manca da 3 giornate, ma hanno conquistato 7 dei loro 11 punti lontano da casa.

Nel frattempo il comitato reggiano della Figc ha rinviato le categorie giovanili visto il maltempo, in particolare le categorie provinciali Under 19, Under 17, Under 15 e Under 14; restano in essere, oltre a Seconda e Terza, le gare dell’Under 16 interprovinciale.