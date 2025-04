Calcio brianzolo: Leon sfida Fucina per la vittoria, Lentatese e Meda in lotta salvezza

L’ultima volta si è giocato addirittura 21 giorni fa. Di questa lunga assurda pausa si è già disquisito a sufficienza, non ha accontentato nessuno e ora vedremo quali saranno gli effetti sulle gambe dei giocatori che questo pomeriggio torneranno in campo. Come nel girone B dove la lanciatissima Leon ha ancora residue speranze di vittoria finale anche se 5 punti da recuperare in 180 minuti su una squadra forte come il Mapello (ospite di un Lemine salvo) assomigliano all’Everest. Ma mister Ghidelli (foto) non lascerà nulla al caso a partire dalla sfida di oggi alla Leon Arena contro la Fucina, alla ricerca degli ultimi punti salvezza.

Gli altri verdetti importanti per il calcio brianzolo sono attesi nel girone A con Lentatese e Meda in lotta rispettivamente per la salvezza diretta e per evitare i playout. La squadra di Fossati è attesa da un vero e proprio spareggio col Casteggio, mentre quella di Cairoli che ha finalmente rotto il ghiaccio nel 2025 è all’ultima spiaggia sul campo del Robbio, ultimo. Lo stesso dicasi per la Base impegnata a Lazzate contro l’Ardor.

Ro.San.