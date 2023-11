Calcio Bruzzi, Forte, Bonini e Lisi nel taccuino del ds Lecchini. Gli obiettivi di mercato della Pontremolese

Nel mondo del calcio a qualsiasi livello non esiste ambiente dove gli spifferi si diffondono in un baleno e con altrettanta velocità penetrativa, soprattutto se riguardano prospetti o società di grande tradizione e anche di visibilità. Figuriamoci, soprattutto nel caso della Pontremolese alle prese con una serie di infortuni che coinvolgono il reparto difensivo, la griglia di centrocampo e la prima linea, rendono la società di piazza Caduti di Superga appetibile per il mondo dei procuratori che da tempo hanno preso a frequentare i campi del mondo dilettanti come i piazzisti delle pentole con doppio fondo di rame degli anni 90.

Nella sede del prestigioso centenario club della città del Libro i telefonini dell’operatore di mercato Simone Lecchini non hanno campo, anche perché il dirigente dell’Azzurra ha pieno mandato d’azione da parte del presidente Pier Giorgio Aprili che gli ha chiesto di assicurare al tecnico Bracaloni prospetti di qualità e giovani pronti all’uso. Come tale, è indiscutibilmente l’attaccante Elia Bruzzi attualmente in forza al Cenaia ultimo in classifica in D, l’ex Rapallo ha confidato ad amici il desiderio di giocare in una squadra ambiziosa e le mosse messe in pratica da Lecchini dovrebbero aver trovato l’assenso-consenso del giocatore deciso a fare coppia con Petracci, rinforzando il reparto difensivo soprattutto dopo l’infortunio capitato a Vignozzi. Direttamente da Lavagna arriva il nome del difensore Samuele Scremin, il laterale destro ha manifestato il desiderio di trovare maggior spazio si sposerebbe appunto con le alchimie tattiche di Bracaloni. Ieri sera Lecchini, seppur sottotraccia ha fatto uno scatto, per assicurarsi il centrale Federico Magistrelli, classe 2003, attualmente in forza alla Fezzanese.

Nell’agenda dell’operatore di mercato dell’Azzurra ci sarebbero appuntati i nomi di Mattia Bonini (04) del Real Forte Querceta e quello di Giacomo Forte (04) del Seravezza, mentre marcato in rosso c’è il profilo di Pier Luigi Lisi del Serricciolo.

Ebal.