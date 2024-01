Calcio C femmminile. Spezia Women rinnovato dà l’assalto al Doccia

Riprende oggi alle 14,30 a Castelnuovo il cammino dello Spezia Women in campionato contro il Doccia (Firenze). Tante le novità con 4 partenze e l’arrivo di nuove nuove giocatrici: la lettone Scuska e la svizzera Nkamo. L’obiettivo è cercare di scalare posizioni e far bene in Coppa Italia. Le convocate da Morbioni: Barraza, Buono, Ciccarelli, Costantini, Danci, Del Freo, Dezotti, Duce, Lehmann, Lombardo, Lovecchio, Maarouf, Manea, Monetini, N’Kamo, Passalacqua, Sansevieri, Scuska, Tumane e Vacchino. Al seguito con il patron Conte e il presidente Gogu, i vice Benfari, Erbetta e Solinas, il preparatore portieri Pitanti, il preparatore atletico Berretti, i dirigenti Alberti, Savi e Pagano e il Fisioterapista Galletto.