Calcio camminato. Tecnica e pazienza da campioni

Splendida giornata vissuta all’insegna dello sport e dell’amicizia. Grazie ai Campioni d’Italia della Fermana FC Wf del Presidente Fabio Belà e del capitano Enrico Matteucci, a Renzo Tarini vice presidente dei Gentleman’s di Pesaro che ha dato il "calcio d’inizio" a questa nuova avventura sportiva, a Luca Pandolfi, assessore ai servizi sociali del Comune di Pesaro e Antonella Giardini Consigliera del quartiere 7 Montegranaro Muraglia e Presidente Auser Verde Comunità, che con la loro presenza hanno testimoniato la sensibilità delle istituzioni e del terzo settore verso questo tipo di iniziative. Ovviamente un enorme grazie ai "walkers" pesaresi, tra cui il presidente di Auser San Giovanni, Luca Storoni, che ha promosso l’iniziativa, che si sono divertiti agli ordini del Mister Tommaso Olmeda.

Il Walking Football è concepito come uno sport per aiutare le persone a rimanere in forma ed a mantenere uno stile di vita attivo indipendentemente dall’età, dal genere o dalla forma fisica: ha la finalità di coinvolgere e mantenere viva la passione tra una fascia di partecipanti compresa in categorie di over 50, over 60 e over 70, che si incontrano in partite di calcio camminando, aggregando una platea di sportivi che seppur non può più praticare competizioni a livello agonistico, può vivere un momento di condivisione per conciliare benessere e socializzazione. E si pensa già all’organizzazione di un campionato italiano.