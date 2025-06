Calcio. Campionati regionali giovanili. Il panorama dei team ravennati

Il comitato emiliano-romagnolo della Lnd e della Figc ha reso note le squadre che hanno diritto a partecipare ai rispettivi campionati regionali giovanili. Fermo restando la vicenda Ravenna che, se promossa in serie C, giocherebbe nei campionati pro. Non nell’Under19, visto che la Juniores del Ravenna, in quanto formazione di serie D, partecipa al campionato nazionale e non al regionale. Anche quest’anno le formazioni migliori saranno comprese tra le 42 che daranno vita ai 3 gironi da 14 del Regionale Elite cui parteciperanno anche le ravennati Classe, Faenza e Sanpaimola. Mentre tra le 70 dei 5 gironi del campionato Regionale, ci saranno Lugo 1982, Mezzano (promosso dall’Interprovinciale), Russi, San Pietro in Vincoli (retrocesso), Virtus Faenza e, quasi certamente, la Vis Faenza tra le migliori nella lista delle ripescabili. Il più affascinante dei campionati regionali giovanili, ovvero l’Under17 Elite, con un solo girone e le 16 migliori compagni dell’Emilia Romagna, vedrà al via le ravennati Junior Cervia, Virtus Faenza e Sanpaimola con l’incognita del Ravenna e la certa promozione del Forlì. Se entrambe saranno in C, allora entreranno la modenese Terre di Castelli e la bolognese Granamica. In caccia dell’Elite per la prossima stagione ci saranno forse il Ravenna, poi Classe, Junior Cervia, Mezzano, Sanpaimola, Virtus Faenza e Lugo1982.

u.b.