Calcio Campionato Juniores. Turbo Pontremolese. Cinque volte a segno con l’Atletico Carrara

Pontremolese

5

Atletico Carrara

2

PONTREMOLESE: Beghini, Antolini, Bortolasi, Lazzerini, Arrighi, Domenichini, Novoa, Sabini (51’Bonotti), Ghiselli (83’ Ribolla), Iaropoli (59’ Gaddari), Mascia (53’ Santoni). All.: Giovannacci-Ferrara.

ATLETICO CARRARA: Castagna, Biagini, Palma, Dalle Lucche, Maggiani, Fusani (72’ Taraj), Mazzeo (69’Bernacca), Giuliani, (79’ Rossi), Vatteroni (82’Sanguinetti), Gatti (69’ Bertolini). All.: Cannistraci.

Arbitro: Boranga di Carrara.

Marcatori: 3’, 51’ e 79’ Ghiselli, 32’ Rodriguez, 41’ Vatteroni, 64’ Novoa, 69’ Gaddari.

PONTREMOLI – Solo conferme, incoraggianti e perfino esaltanti per la juniores della Pontremolese. AS segno Jader Ghiselli (tripletta) più Edoardo Novoa (nella foto) e Gaddari: cinque gol con messaggi incorporati, cinque gol per abbattersi sui cugini dell’Atletico Carrara e conquistare altri tre punti confermandosi al secondo posto, con due punti e due partite in meno, dalla capofila Massese (41 punti). Così come conferme giungono anche dall’avversario di turno dei pontremolesi: stavolta è toccato alla squadra di Cannistraci lasciare senza alcun indugio i tre punti al sussidiario del Lunezia, diventato campo dove le squadre avversarie finiscono per diventare vittime predestinate. Arrivano a Pontremoli e aspettano il momento del primo gol per darsi una mossa. Molto spesso si svegliano tardi e, come è successo l’altra sera.

ebal.