Calcio. Castellina Scalo affiliato con l’Empoli. La soddisfazione del presidente Casprini: "Abbiamo quasi quattrocento ragazzi»

Dà frutto l’affiliazione all’Empoli calcio per il Castellina Scalo. Una realtà quest’ultima da oltre 350 tesserati, considerando i componenti della squadra maggiore dai colori amaranto e verde e delle giovanili fino ai piccoli della classe 2020. Il legame, tra il Castellina Scalo e un team prestigioso che fa del progresso del vivaio un cardine del proprio cammino agonistico, si fonda proprio sul sostegno alla crescita dei ragazzi dai profili tecnico e umano. Una cura dei talenti che si concretizza per effetto del lavoro degli allenatori e dei componenti dello staff del Castellina Scalo, sulla base dei programmi societari attuati dal responsabile tecnico Enzo Di Meglio, del direttore generale Francesco Serri, del direttore sportivo, Ciro Di Meglio (tutti nella foto, insieme con il presidente Paolo Casprini). Un progetto dai riscontri soddisfacenti all’interno dell’ambiente dell’Asd Castellina Scalo, grazie anche ai programmi di conoscenza che sono collegati all’intesa, tra visite ai centri sportivi e gli interscambi di calciatori.

"Fino a tre anni or sono avevamo soltanto una sorta di embrione di scuola calcio – osserva il presidente Paolo Casprini – e se adesso abbiamo complessivamente quasi 400 ragazzi, significa che il percorso di miglioramento a suo tempo avviato dalla società è in grado di offrire soddisfazioni e stimoli sempre nuovi. Nessuno possiede la ricetta giusta in tasca, però si notano i segnali di una svolta in senso tecnico che intendiamo dare alle nostre attività, in virtù del lavoro degli allenatori e degli addetti ai lavori, Francesco Serri e Ciro ed Enzo Di Meglio. Riserviamo una notevole attenzione ai piccoli del vivaio, ma ovviamente – conclude il suo intervento Casprini – non lasciamo indietro in alcun modo le altre squadre".

Paolo Bartalini