Calcio C’è grande fermento nel mondo dilettantistico dopo l’uscita dei calendari di Prima e Seconda Categoria. Un inizio di stagione effervescente per molte compagini. Ecco le reazioni e i commenti di dirigenti e allenatori

Queste le reazioni e i pareri “tecnici“ di alcuni dirigenti e allenatori dopo l’uscita dei calendari dei campionati dilettantistici.

PRIMA CATEGORIA

Fivizzanese (ds Tornaboni) – "Un inizio effervescente. Intanto ci concentriamo sul Montecarlo che è squadra importante. Insomma, il primo mese sarà un bel banco di prova. Vedo Carrarese, Capannori e Capezzano le favorite".

Romagnano (mister Battaglia) – "Calendario che ci manda subito in trasferta con una squadra organizzata e forte come l’Atletico Lucca. Noi però dobbiamo affrontare ogni partita, come dico sempre ai miei ragazzi, con la consapevolezza che il risultato è fermo sullo 0-0 e in 11 contro 11. Un avvio positivo varrebbe molto e potrebbe dire tanto sul nostro torneo".

Carrarese Giovani (mister Incerti) – "Solitamente il calendario viene analizzato solo per verificare quando andiamo in campi non sintetici e in quale periodo della stagione dopodiché occorre incontrare tutte le squadre prima o dopo. Se vogliamo poi spendere due parole sulle cronologie delle gare posso dire che si è presentato un inizio niente male Torrelaghese classica squadra di categoria e tecnico molto bravo se poi guardiamo il Capannori del bomber Benedetti e Corsagna seconda forza delle due precedenti annate direi niente male. Per non dimenticare Atletico Lucca e Porcari. Andremo su ogni campo con grande rispetto ma con la consapevolezza del nostro obiettivo".

Mulazzo (dg Strata) – "Per una squadra come noi che si deve salvare, ci mette subito in una partenza complicata perché sono tutte squadre che fanno parte del nostro range, quindi sono subito scontri diretti. Fortunatamente stiamo andando bene e all’inizio sarà determinante perché i punti in palio diventeranno importantissimi".

SECONDA CATEGORIA

Monzone (mister Fini) – "Fa piacere giocare la prima in casa, la seconda a Pontremoli, ed è subito un bel test. Penso che sarà un torneo avvincente dove tante squadre potranno dire la loro. Con l’incognita di Vorno, Valfreddana, San Macario e Segromigno, con Serricciolo e Pontremoli che hanno qualcosina di più rispetto alle altre, senza dimenticare la Villafranchese e il San Vitale. Noi, comunque, daremo il massimo per rimanere più alto possibile in classifica".

Villafranchese (mister de Angeli) – "Felice di partire in casa contro il San Vitale segnalato come la mina vagante del torneo. Ad ogni modo, gli incontri sono tutti uguali perché gli avversari dalla prima all’ultima giornata vanno affrontati con lo spirito ideale. Sono molto più interessato alle ultime sei sette giornate di campionato, invece che alle prime perché solo a marzo/aprile potremo conoscere il nostro destino".

Ricortola (mister Brizzi) – "Calendario per noi molto ostico, infatti nelle prime quattro partite affrontiamo Vorno, Corsanico, Pontremoli tre squadre attrezzate per vincere il campionato e poi con la Gragnolese. Noi giocheremo come sempre al massimo per racimolare più punti possibili".

Gragnolese (mister Grandetti) – "Un inizio di campionato accettabile, poteva andare peggio. Sicuramente dovremo fare buone prestazioni per conquistare punti, che ci permettano di creare entusiasmo all’interno dell’ambiente. Sarà una stagione complicata, con una rappresentanza di squadre di livello alto. Per confermare il palco Noi dobbiamo giocare sempre con grande determinazione ed entusiasmo".

San Vitale (mister Gigli) – "Non guardo il calendario perché noi dobbiamo domenica dopo domenica affrontare 30 finali".