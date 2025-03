Calcio, con la Stella Rossa. Viareggio, all’Imolese serve solo la vittoria

Altro giorno, altra sfida al torneo di Viareggio, la terza in cinque giorni. I giovani dell’Imolese fanno gli straordinari e oggi alle 15, al Marco Polo Sports Center di Viareggio, affronteranno la Stella Rossa, per chiudere il girone e anche la prima fase della kermesse internazionale di calcio giovanile dedicata agli atleti under 18 (arrivata quest’anno all’edizione numero 75). E sarà una sfida da dentro-fuori per il gruppo di Casadio, che si presenta a questo appuntamento con gli stessi punti raccolti dei serbi nelle prime due giornate, tre, con una vittoria e una sconfitta.

Se i rossoblù hanno sorriso all’esordio a Lerici battendo i nigeriani del Mavlon con un gol di Maltoni (1-0), per poi uscire sconfitti 4-1 mercoledì pomeriggio al Viola Park dalla Fiorentina, la squadra di Sandulovic ha prima perso al debutto 1-0 con i viola, riscattandosi due giorni fa contro il Mavlon, superato 3-2 a Capezzano Pianore, grazie alle reti di Topalovic, Bubanja e Lopez Thiago.

Tre punti a testa e una differenza reti che premia la Stella Rossa: di fatto, l’Imolese, avrà un solo risultato a disposizione, la vittoria.

L’altra gara: Fiorentina-Mavlon (ore 15).

La classifica: Fiorentina 6; Stella Rossa e Imolese 3; Mavlon 0.

Giovanni Poggi