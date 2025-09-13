Calcio Coppa di Prima categoria. Chiantigiana e Bettolle: serve l’impresa

Non basterà una semplice vittoria alla Chiantigiana, impegnata sul campo dell’Arezzo F.A. per il secondo match di Coppa Toscana, girone 18: dopo la pesante sconfitta subita contro l’Atletico Levane, agli amaranto serve un successo largo per attendere l’ultima sfida del girone con qualche speranza. Obbligato a vincere anche il Bettolle, che nel girone 21 giocherà contro l’Unione Poliziana e che, a sua volta, ha bisogno di vincere con il maggior numero possibile di gol di scarto. Quasi disperata la situazione dell’Amiata nel girone 22, che affronterà il Cinigiano ad Abbadia San Salvatore: dopo i quattro gol incassati dal Piancastagnaio la squadra di Francesco Sbrilli avrebbe bisogno di un mezzo miracolo per sperare di accedere ai sedicesimi di Coppa. Molto simile la situazione del San Miniato, sconfitto 3-0 al debutto dal Badesse e costretto a giocarsi il tutto per tutto contro il Ponte d’Arbia. Tutto aperto invece nel girone 23: dopo il pareggio al debutto tra Montalcino e Torrenieri, i biancoverdi sono attesi a San Quirico per una sfida che potrebbe rivelarsi determinante. Identica la condizione del Campiglia, impegnato in casa del Radicondoli, con la Casolese spettatrice interessata.

Marco Brunelli