Calcio - Coppa di Seconda Categoria. La Riolese ne fa sette

Un solo pari nella prima giornata dei quadrangolari della Coppa provinciale di Seconda Categoria: è quello spumeggiante (3-3) tra Real Voltanese e Borgo Tuliero, con la doppietta, per i padroni di casa, di Precious Egberhanmwen. Da rimarcare, nel girone A, il 4-0 del Low Street sul Mezzano e il 7-0 della Riolese sul Punta Marina con la tripletta di Russo. Risultati e classifiche Coppa Seconda Categoria, Memorial Frisenda (1ª giornata). Girone A: Junior Cervia-Lugo 1-0, Low Street-Mezzano 4-0. Classifica: J. Cervia, Low Street 3; Lugo, Mezzano 0. Girone B: Marina-Pro Loco Reda 3-1, Riolese-Punta Marina 7-0. Classifica: Riolese, Marina 3; P. L. Reda, P. Marina 0. Girone C: Bagnara-Gs Romagna 2-0, Giovanili Santerno-Porto Fuori 2-1. Classifica: Bagnara, Giov. Santerno 3; P. Fuori, Gs Romagna 0. Girone D: Godo-Brisighella 0-3, San Pancrazio-Pol. 2000 0-5. Classifica: Brisighella, Pol. 2000 3; San Pancrazio, Godo 0. Girone E: Real Voltanese-Borgo Tuliero 3-3, Vita-San Rocco 1-2. Classifica: San Rocco 3; R. Voltanese, B. Tuliero 1; Vita 0. Girone F: San Zaccaria-Fornace Zarattini 2-1, Vis Faventia-Santagata Sport 2-1. Classifica: S. Zaccaria, Vis Faventia 3; F. Zarattini, Santagata Sport 0.

u.b.