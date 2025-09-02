Calcio - Coppa di Seconda Categoria. La Riolese ne fa sette
Sepolto il Punta. Poker del Low Street sul Mezzano
Un solo pari nella prima giornata dei quadrangolari della Coppa provinciale di Seconda Categoria: è quello spumeggiante (3-3) tra Real Voltanese e Borgo Tuliero, con la doppietta, per i padroni di casa, di Precious Egberhanmwen. Da rimarcare, nel girone A, il 4-0 del Low Street sul Mezzano e il 7-0 della Riolese sul Punta Marina con la tripletta di Russo. Risultati e classifiche Coppa Seconda Categoria, Memorial Frisenda (1ª giornata). Girone A: Junior Cervia-Lugo 1-0, Low Street-Mezzano 4-0. Classifica: J. Cervia, Low Street 3; Lugo, Mezzano 0. Girone B: Marina-Pro Loco Reda 3-1, Riolese-Punta Marina 7-0. Classifica: Riolese, Marina 3; P. L. Reda, P. Marina 0. Girone C: Bagnara-Gs Romagna 2-0, Giovanili Santerno-Porto Fuori 2-1. Classifica: Bagnara, Giov. Santerno 3; P. Fuori, Gs Romagna 0. Girone D: Godo-Brisighella 0-3, San Pancrazio-Pol. 2000 0-5. Classifica: Brisighella, Pol. 2000 3; San Pancrazio, Godo 0. Girone E: Real Voltanese-Borgo Tuliero 3-3, Vita-San Rocco 1-2. Classifica: San Rocco 3; R. Voltanese, B. Tuliero 1; Vita 0. Girone F: San Zaccaria-Fornace Zarattini 2-1, Vis Faventia-Santagata Sport 2-1. Classifica: S. Zaccaria, Vis Faventia 3; F. Zarattini, Santagata Sport 0.
u.b.
Continua a leggere tutte le notizie di sport su