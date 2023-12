Calcio Coppa di Seconda. Blackout elettrico interrompe la sfida. Asciano-Sarteano

Un blackout elettrico alla base dell’interruzione del match dell’altra sera dopo mezz’ora di gioco tra la Virtus Asciano e l’Olimpic Sarteano. In quel momento il risultato era di 2-0 in favore degli ospiti, nella gara unica valida per i sedicesimi di finale di Coppa Toscana di Seconda categoria con in palio dunque il passaggio agli ottavi del tabellone. A segno, per l’Olimpic Sarteano, prima Canapini e poi su calcio di rigore Venturini, a suggellare una superiorità territoriale maturata fino a quell’attimo del confronto in programma sul rettangolo ascianese. A seguire, però, lo stop improvviso all’illuminazione e l’inevitabile provvedimento da parte dell’arbitro di sospendere la sfida, invitando al contempo le due squadre a prendere la strada degli spogliatoi. Si attendono in proposito le decisioni ad opera delle autorità federali.