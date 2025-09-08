Calcio Coppa di Seconda categoria. Buonconvento e Monteroni sul velluto. Lo Staggia supera il Gracciano

Non sono mancate le emozioni nella domenica inaugurale di Coppa Toscana di Seconda categoria. Nell’atteso confronto valdelsano sul campo di Staggia Senese, successo di 2-1 dello Staggia di mister Rossi sul Gracciano. Superiori gli ospiti nel primo tempo, che si chiude però sul punteggio di 1-0 per i padroni di casa grazie a una splendida esecuzione dal calcio piazzato del classe 2006 Gangi. Pareggio nella ripresa degli ospiti con la firma di Valci, su rigore. Il Gracciano, sul parziale di 1-1, riacquisisce fiducia per tentare di capovolgere gli equilibri, però poi i neroverdi si portano sul 2-1, verdetto definitivo, per merito della punta Guarnera che si avventa sul pallone dopo una corta respinta del portiere e deposita la sfera nel sacco. Ora entra in scena, nel triangolare, il Castellina in Chianti che ha osservato il riposo ieri pomeriggio. Netta affermazione del Buonconvento, 4-1 allo stadio Mauro Bellugi, nei riguardi della Virtus Asciano per il girone 53 di cui è parte integrante pure la Voluntas. Vittoria di 2-0 del Monteroni sul Rosia, nel raggruppamento a tre che comprende anche il Vescovado. Tra Nuova Radicofani e Fonte Belverde, prevalgono gli ospiti col punteggio di 2-1 in virtù della doppietta di Mucciarelli (di Forti la firma del team locale). Domenica 14 la gara di ritorno, in quanto in questo caso non è previsto il triangolare, bensì una sfida secca sulla base degli esiti andata-ritorno per determinare i connotati della formazione qualificata al turno successivo. Si gioca invece stasera, in posticipo (avvio alle 21), la sfida Virtus Chianciano-Montepulciano Stazione. Sarà la conclusione del fine settimana lungo di una fase inaugurale nell’arco di tre giorni. Dello stesso raggruppamento del sodalizio termale e del Montepulciano Stazione, fa parte il Chiusi. Formazione che, dopo il riposo previsto dal calendario, si affaccerà domenica 14 sul proscenio. Dal verdetto dell’incontro di stasera, il Chiusi conoscerà la rivale di turno sul cammino della Coppa Toscana di Seconda categoria edizione 2025-2026.

Paolo Bartalini