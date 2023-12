Calcio Coppa di Seconda. Monteroni battuto dall’Impruneta. Arriva l’eliminazione

IMPRUNETA

TAVARNUZZE – Termina l’avventura del Monteroni in Coppa Toscana di Seconda categoria. Gli ospiti non sfigurano nel rendimento, anzi si mettono in evidenza grazie a una prova a momenti davvero apprezzabile grazie ai loro effettivi, ma devono cedere il passo alla formazione di casa. E dunque la compagine dell’Impruneta Tavarnuzze, per effetto dell’affermazione maturata nell’arco dei novanta minuti, accede direttamente agli ottavi di finale della manifestazione in ambito regionale (gare in programma il 10 gennaio 2024, come da calendario). Marcucci e Lanfranchi nella ripresa gli autori delle realizzazioni che hanno permesso all’Impruneta Tavarnuzze di centrare il successo e la conseguente qualificazione. Esce dalla Coppa a testa alta il Monteroni, che adesso dedica le sue attenzioni della stagione agonistica in maniera esclusiva al campionato di Seconda categoria.