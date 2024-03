Calcio Coppa di Terza categoria. Campiglia bello e inarrestabile, Monticchiello battuto. Sul prestigioso e ambito trofeo c’è la firma di Cipriani

CAMPIGLIA

1

MONTICCHIELLO

0

SAN QUIRICO – Al cospetto di circa 250 spettatori, il Campiglia (nella foto), al secondo anno in Terza categoria, conquista il suo primo trofeo Figc superando un Monticchiello che ha lottato con grande determinazione fino al triplice fischio dell’arbitro Raciti che, domenica scorsa, ha diretto Colligiana-Siena. La compagine del presidente Gianni Mannino e allenata da Francesco Bianchini, accede così alle finali regionali che determineranno la squadra regina della Terza categoria toscana. La partita inizia con il Monticchiello che ha una certa supremazia territoriale e che va vicino al gol al 17’ con un tiro di Tahiri da fuori area parato in due tempi da Evacuo. Al 27’ risponde il Campiglia con una bella azione di D’Angelo fermato fallosamente al limite dell’area: la punizione di Casini finisce di poco alta. Tre calci d’angolo per il Monticchiello e Maltese di testa sfiora la traversa. Nella ripresa il ritmo cala e la paura di perdere è protagonista. Al 60’ palo esterno di Tahiri. Il lampo decisivo al 63’: angolo di Zagami e gran bel colpo di testa vincente di Cipriani. Il Campiglia insiste con due pericolosi contropiedi. Nel finale i bianconeri trovano la grinta per cercare il pari ed in area si registrano diverse mischie. La più clamorosa all’89’, quando un lungo batti e ribatti si conclude con la palla sul fondo. Al 93’ è il portiere Allegri a sfiorare di testa il palo.

Al termine del match, è il presidente della Figc senese Carlo Forte a consegnare la Coppa al capitano valdelsano Alessio Spinelli. Il dg Stefano Spinelli è raggiante: "Siamo vicini ad una prestigiosa doppietta: dopo la Coppa, aspettiamo con ansia la matematica vittoria in campionato! Tutto merito di un meraviglioso gruppo di giocatori e tecnici. Dedichiamo questo trofeo alla memoria del nostro ex presidente Fabrizio Socci".

Giuseppe Stefanachi