Calcio Coppa di Terza. E’ pioggia di gol!. Decise le quattro semifinaliste

La Coppa Provinciale di Terza ha selezionato le quattro squadre semifinaliste: si tratta di Sporting Gracciano, Upp Poggibonsese, Quercegrossa e Monticchiello.

Gracciano-Montallese 1-0.E’ Grassini a realizzare la rete che decide il match e che restituisce un po’ di morale all’ambiente valdelsano dopo una partenza in campionato non brillante.

Poggibonsese-Berardenga 4-0 Risultato netto a favore dei valdelsani, che sono andati in gol con una doppietta di Fusco e con le reti di Bartolotti e Francini.

Meroni-Quercegrossa 1-2 Gli ospiti ottengono anche il pass per la semifinale di Coppa. Per i rossoblu segnano Mlika e Domenighini, per i biancoverdi Pennone.

Monticchiello-Ancaiano 4-1 Continua la striscia di vittorie dei locali e l’Ancaiano esce dalla competizione. Il successo dei bianconeri è comunque più sofferto di quanto non dica il punteggio: basti pensare che, dopo la marcatura di Ndiaye al 28’, le altre tre reti dei locali sono arrivate all’83’ (Mema), all’87’ (Naceur) ed al 91’ (Tahiri). Per i gialloverdi ha segnato Borsi.

Giuseppe Stefanachi