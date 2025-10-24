Acquista il giornale
Acquista il giornale
  1. Home
  2. Sport Locali
  3. Calcio
  4. Calcio Coppa di Terza. E’ pioggia di gol!. Decise le quattro semifinaliste

Calcio Coppa di Terza. E’ pioggia di gol!. Decise le quattro semifinaliste

La Coppa Provinciale di Terza ha selezionato le quattro squadre semifinaliste: si tratta di Sporting Gracciano, Upp Poggibonsese, Quercegrossa e...

di GIUSEPPE STEFANACHI
24 ottobre 2025
Pallone

Pallone

XWhatsAppPrint

La Coppa Provinciale di Terza ha selezionato le quattro squadre semifinaliste: si tratta di Sporting Gracciano, Upp Poggibonsese, Quercegrossa e Monticchiello.

Gracciano-Montallese 1-0.E’ Grassini a realizzare la rete che decide il match e che restituisce un po’ di morale all’ambiente valdelsano dopo una partenza in campionato non brillante.

Poggibonsese-Berardenga 4-0 Risultato netto a favore dei valdelsani, che sono andati in gol con una doppietta di Fusco e con le reti di Bartolotti e Francini.

Meroni-Quercegrossa 1-2 Gli ospiti ottengono anche il pass per la semifinale di Coppa. Per i rossoblu segnano Mlika e Domenighini, per i biancoverdi Pennone.

Monticchiello-Ancaiano 4-1 Continua la striscia di vittorie dei locali e l’Ancaiano esce dalla competizione. Il successo dei bianconeri è comunque più sofferto di quanto non dica il punteggio: basti pensare che, dopo la marcatura di Ndiaye al 28’, le altre tre reti dei locali sono arrivate all’83’ (Mema), all’87’ (Naceur) ed al 91’ (Tahiri). Per i gialloverdi ha segnato Borsi.

Giuseppe Stefanachi

© Riproduzione riservata

Continua a leggere tutte le notizie di sport su