Calcio Coppa di Terza. Il Buonconvento passa il turno ai calci di rigore

PETROIO – Buonconvento in finale. La formazione ospite raggiunge in extremis il Petroio al 92’ sull’1-1 – i locali erano andati in vantaggio grazie a Posani a metà ripresa e già assaporavano il successo - e poi ottiene il passaggio alla finale di Coppa provinciale di Terza grazie in virtù degli esiti dal dischetto. Protagonista, per il Buonconvento un baby atleta in forza alla formazione Allievi e lanciato per l’occasione tra i grandi. Entrato nella ripresa, Anas, originario del Marocco, segna la rete del pareggio e trasforma il rigore decisivo per la qualificazione del Buonconvento. Il Petroio, per le opportunità create, avrebbe potuto chiudere il confronto a proprio favore, ma non è riuscito nell’intento per un’inezia. Altro aspetto curioso della gara: il Buonconvento si è trovato in dieci per l’espulsione del portiere titolare e in assenza di un ‘dodicesimo’ si è sistemato tra i pali il difensore Marzocchi.