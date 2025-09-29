Calcio Coppa di Terza. Il Quercegrossa e il Berardenga superano il turno

Terza ed ultima giornata del primo turno della Coppa Provinciale di terza categoria con i nomi delle otto squadre che accedono ai quarti di finale della manifestazione.

Montallese-Chiusi 3-0

Era l’unica sfida diretta andata e ritorno e, dopo l’1-1 del match giocato a Chiusi, questo 2-0 regala la qualificazione ai grigiorossi. Una doppietta di Marelli ed una rete di Hamiti decidono il confronto.

Monticchiello-Petroio 2-0

Le reti di Naceur e Anselmi consentono ai bianconeri di accedere ai quarti di finale. Questa la classifica del triangolare: Monticchiello 4, Petroio 3, Sant’Albino 1.

Ancaiano-San Rocco 2-1 Con due vittorie i gialloverdi si aggiudicano il triangolare a punteggio pieno. Toracca e Muca i marcatori per i locali, Passaretti per gli ospiti.

Sangimignanese-Upp Poggibonsese 0-0

Partita abbastanza equilibrata anche se gli ospiti hanno colpito un palo ed una traversa. Grazie alla vittoria per 2-0 ottenuta sull’Agrestone, è l’Upp a qualificarsi per i quarti. Sporting Gracciano-Virtus Biancoazzurra 2-1

Dopo due pareggi nelle prime due partite del triangolare, il successo dello Sporting vale la qualificazione. Alle reti di Parolise e Pesce risponde per la Virtus Cusimano.

Quercegrossa-Cus Siena 5-1

Segnano all’8’ Quattrini, al 12’ Rosati su rigore, al 35’ ancora Rosati, al 59’ Marsalona, al 65’ Ricci ed al 93’, per il Cus, Tortoriello. Con due vittorie è il Quercegrossa ad accedere ai quarti.

Berardenga-Serre 2-0 Con le reti di Doda e di Cirillo il Berardenga prosegue il suo cammino in Coppa. Castellina Scalo-Meroni 0-1: un gol di Sarmiento al 31’ lancia i biancoverdi nei quarti di finale. Occasione a porta vuota sprecata dai locali.

Giuseppe Stefanachi