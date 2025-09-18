Calcio Coppa Italia. Alla Sinalunghese basta un pareggio per qualificarsi

SINALUNGHESE

1

ACQUAVIVA

1

SINALUNGHESE: Marini, Celestini (16’st Redi), Cresti F. (16’st Bonechi), Tacchini, Fineschi, Gagliardi, Mazza, Dema (44’st Palazzi), Sacco (1’st Bucaletti), Miccio (29’st Parri), Nannoni.

Panchina: Gialli, Cresti A., Bardelli, Bongini. Allenatore Testini.

ACQUAVIVA: Bellucci, Incenzo, D Antonio (27’st Casagni), Leonardi, D’Abbrunzo (22’st Muccifori), Biscaro Parrini (38’st Fiorilli), Palumbo, Landi, Favilli (31’st Ferretti), Borgheresi, Koffi.

Panchina: Santicioli Guerri, Parricchi,, Ferretti, Contemori, Cappelli, Bianchi. Allenatore Cresti.

Arbitro Storri di Arezzo (Peloni-Sgura).

Reti: 34’pt Miccio, 46’st Fiorilli.

Note – Ammoniti: Mazza, Favilli.

SINALUNGA – Basta un pari alla Sinalunghese per accedere al secondo turno di Coppa Italia contro un’Acquaviva che ci ha provato fino alla fine. Decisiva a fini della qualificazione la differenza reti complessiva del girone visto che i rossoblù aveva vinto 7-1 con il Pienza e l’Acquaviva ‘solo’ 2-0. Nel primo tempo partono bene i padroni di casa che passano poco dopo la mezzora con Miccio, bravo a battere Bellucci. Nel secondo tempo i tanti cambi spezzano il ritmo ma la gara resta vibrante. In pieno recupero Fiorelli, entrato da poco, fulmina Marini dando qualche speranza agli ospiti, ma non c’è più tempo.