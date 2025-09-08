Calcio Coppa Italia di Eccellenza. Baroni regala il successo all’Asta ma passa il Mazzola

ASTA

1

MAZZOLA

0

ASTA: Lombardini, Piliu, Migliorini, Hoxhaj (75’ Panicucci), De Vitis, Manganelli, Baroni, Mussi, Bandini (67’ Violante), Taflaj, Cavallini (87’ Dragoni).

Panchina: Cefariello, Manenti, Galardi, Curcio, Amadori, Cocco. Allenatore Bartoli.

MAZZOLA: Chiarugi, Rocchetti, Gianassi, Campatelli, Saitta (69’ Gucci), Bonechi, Turillazzi (72’ De Filippo), Camilli, Corsi, Discepolo, Scardigli (46’ Puppato).

Panchina: Sampieri, De Vivo, Ghiozzi Pasqualetti, Zizzo, Capezzuoli, Guadagnoli. Allenatore Ghizzani.

Arbitro Bolognesi di Siena (Tilli e Seneviratna).

Rete: 7’ pt Baroni.

Note – Ammoniti: Migliorini, Manganelli, Taflaj, Discepolo, Bonechi, Saitta Corsi, Gianassi; angoli 4-4; recupero 4’ pt e 5’ st.

TAVERNE D’ARBIA – Vince l’Asta, ma a festeggiare il passaggio di turno di Coppa Italia è il Mazzola, forte del successo per 3-0 nella gara di andata. A firmare il successo della squadra di Bartoli, nella partita che ha salutato il ritorno degli arancioblù allo stadio Arnaldo Satini, l’ex Baroni, a pochi giri di lancette dallo start. L’Asta infatti parte a marcia ingranata: a 7’ Manganelli svetta di testa, la palla viene respinta sulla linea di porta da Gianassi, ma Baroni, ben appostato, con il mancino pesca l’angolino. Al 15’ Hoxhaj calcia di poco a lato. I ragazzi di Ghizzani si vedono al 32’ con il bel tiro a giro di Bonechi controllato da Lombardini. Nessun problema per il portiere anche sul tiro dalla distanza di Camilli. Nella ripresa l’Asta ha la possibilità di raddoppiare: Saitta nel tentativo di contrastare Bandini, tocca il pallone con la mano in area di rigore. Dal dischetto si presenta lo stesso Bandini che spiazza Chiarugi, ma centra il palo. Il Mazzola ci prova al 66’ con la conclusione di Turillazzi fuori. L’Asta chiude in attacco, ma il risultato non cambia.