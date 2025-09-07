Calcio Coppa Italia di Eccellenza. Fezzanese cala il poker e centra la qualificazione

Fezzanese 4Carcarese 2

FEZZANESE: Scopis, Salerno, Stradini (85’ Bastianelli), Vietina, Corrado M. (57’ De Marco), Manfrone, Corrado S. (81’ Costa), Bruccini (93’ Parentini), Nicolini, Scieuzo, Beccarelli (46’ Baracchini). A disp. Mazzola, Roncarà, Battistoni, Cesarini. All. Ponte.

CARCARESE: Sciascia, Bonifacino, Nonnis, Galli, Moretti F. (52’ Spozio), Ghirardi, Franzino Babliuk (52’ Brovida), Cancellara (46’ Bertoni), Poggi (62’ Kosiqi), Berretta (76’ Pirotto), Chiarlone. All. Battistel

Arbitro: Marchetti di Chiavari (assistenti Toro di Chiavari e Maggi della Spezia).

Reti: 18’ Bruccini, 30’ Poggi, 31’ Corrado S., 58’ Scieuzo, 62’ Brovida, 73’ Baracchini.

Note: espulsi al 64’ Nicolini e al 72’ Ghirardi.

CASTELNUOVO MAGRA – La Fezzanese batte con un secco 4-2 la Carcarese nel ritorno degli ottavi di finale di Coppa Italia di Eccellenza e, dopo lo 0-0 dell’andata, passa il turno con pieno merito. Partita (disputata a Castelnuovo vista l’indisponibilità del ‘Cimma’) ricca di gol e divertente che vede in avvio al 10’ e all’11’ due gol di Scieuzo e Poggi annullati per fuorigioco. Al 18’ Fezzanese in vantaggio con un tiro dal limite di Bruccini. Al 30’ pareggia Poggi di testa. Un minuto dopo Fezzanese di nuovo in vantaggio con un rasoterra di Samuele Corrado. Nella ripresa al 58’ il 3-1 di Scieuzo, ma al 62’ Brovida accorcia le distanze. Al 64’ e al 72’ le espulsioni di Nicolini e Ghirardi per doppia ammonizione. Al 73’ il 4-2 definitivo di Baracchini che segna riprendendo una respinta di Sciascia su tiro di Manfrone.

Paolo Gaeta