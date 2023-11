Calcio: Coppa Italia di Eccellenza. Branca e Massa Martana. In palio c’è l’ultimo atto

PERUGIA – Mercoledì di Coppa in Eccellenza. Fischio di inizio alle 14,45 al Santa Barbara di Branca e al Comunale di Massa Martana per le due semifinali Branca-Pontevalleceppi e Atletico Bmg-Olympia Thyrus. Si gioca in gara unica, con eventuali rigori in caso di parità al 90’. Non sono infatti previsti i tempi supplementari. La vincente accede alla finalissima che assegna il pass per gli spareggi nazionali che valgono la promozione in serie D. Curiosità, due delle quattro semifinaliste, Olympia Thyrus e Pontevalleceppi, occupano attualmente l’ultimo posto in campionato con 7 punti totalizzati dopo le prime 8 giornate. Il Branca detiene il titolo dopo la vittoria nella finale dello scorso anno, contro la Narnese. Branca che è rimasto alla finestra fino a 10 giorni fa quando il Collegio di Garanzia del Coni ha bloccato il ricorso del Lama che chiedeva l’ammissione in semifinale al posto proprio del Branca. Al Santa Barbara, in occasione della semifinale, la società del Branca organizzerà una raccolta fondi per aiutare, nelle cure necessarie, Giovanni Bicchielli, ragazzo eugubino di 14 anni che dal 2019 lotta con un medulloblastoma maligno al cervelletto metastatico-midollare. Le due semifinali saranno trasmesse in diretta sul canale youtube Tef Channel.