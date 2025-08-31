Calcio, Coppa Italia di Seconda Categoria

Prima ufficiale oggi (si gioca alle 17,30) per le tante squadre ravennati di Seconda Categoria, impegnate al debutto nella 4ª edizione del Memorial Rosario Frisenda, la coppa di Seconda. Le 24 formazioni bizantine sono divise in 6 gironi da quattro squadre: oggi si gioca il primo turno, il secondo è in programma domenica 7 settembre mentre la giornata decisiva è in calendario mercoledì 24 settembre. Diverse le sfide interessanti in programma già da oggi. Nel girone A, il derby delle neopromosse Junior Cervia-Lugo 1982 solletica la fantasia per vedere a che punto sono le formazioni sbarcate in Seconda solo in estate. Nel girone B, il "Sirotti" di Marina di Ravenna ospita la sfida tra i locali e la Pro Loco Reda, col Punta Marina che fa visita alla Riolese. Curiosità per vedere all’opera nel girone C la Giovanili Santerno contro il Porto Fuori. Infine occhi puntati su Godo-Brisighella (girone D), Real Voltanese-Borgo Tuliero (E) e San Zaccaria-Fornace Zarattini. Ampia la possibilità di qualificarsi al secondo turno: infatti passeranno le prime due di ogni raggruppamento – per un totale di 12 squadre – cui si aggiungeranno le migliori quattro terze per completare il quadro degli ottavi di finale.

Ovviamente, in questa prima fase a gironi è ammesso anche il pareggio al 90’ mentre dalla fase a eliminazione diretta, si gioca in gara unica con i rigori in caso di pari al termine della partita. Programma Coppa Seconda Categoria, Memorial Frisenda (1ª giornata, ore 17,30). Girone A: Junior Cervia-Lugo, Low Street-Mezzano. Girone B: Marina-Pro Loco Reda, Riolese-Punta Marina. Girone C: Bagnara-Gs Romagna, Giovanili Santerno-Porto Fuori. Girone D: Godo-Brisighella, San Pancrazio-2000. Girone E: Real Voltanese-Borgo Tuliero, Vita-San Rocco. Girone F: San Zaccaria-Fornace Zarattini, Vis Faventia-Santagata Sport.

u.b.