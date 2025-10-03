Calcio Coppa Italia Eccellenza. Clamorosa rimonta della Fezzanese. Sotto di 2 gol, poi piega l’Arenzano

Fezzanese

4

Arenzano

2

FEZZANESE: Scopis, Manfrone (82’ Battini), Stradini (28’ Bruccini), Vietina, Aliboni (46’ Masi), Corrado M. (57’ De Marco), Baracchini, Beccarelli (71’ Bastianelli), Kane, Martinelli, Costa. (A disp. Mazzola, Rossi, Medusei, Scieuzo). All. Ponte.

ARENZANO: Tredici, Vianson, Agostino, Lagorio, Baroni, Andreetto, Corengia (90’ Enzi), Secco (54’ Bruzzone), Diakhate, Cicirello (73’ Damonte), Pellicciari (71’ Botte). All. Cocco.

Arbitro: Marchetti di Chiavari (assistenti Maggi e Spinetta della Spezia).

Reti: 1’ Diakhate, 31’ Pellicciari, 63’ Vietina, 65’ Kane, 77’ De Marco, 84’ Bruccini.

Note: espulso al 56’ Agostino.

CASTELNUOVO MAGRA – Grande prova di carattere della Fezzanese che, sotto di due gol, vince in rimonta per 4-2 l’andata dei quarti di finale di Coppa Italia di Eccellenza con l’Arenzano. Pronti-via e al 1’ gli ospiti sono già in vantaggio con Diakhate che approfitta di un malinteso tra Scopis e Vietina. Al 7’ Tredici devia una punizione di Beccarelli. Al 31’ il raddoppio di Pellicciari con una conclusione da posizione defilata. Al 45’ Corengia, in contropiede, a tu per tu col portiere calcia a lato.

In avvio di ripresa la svolta del match: al 56’ l’Arenzano resta in 10 per l’espulsione di Agostino che commette fallo di reazione su Bruccini. In superiorità numeria la Fezzanese al 63’ accorcia le distanze Vietina, due minuti dopo Kane sigla il 2-2 su cross di Manfrone. Al 69’ Vianson colpisce il palo con un perentorio destro dal limite dopo una veloce ripartenza. Al 77’ i fezzanoti ribaltano il risultato segnando il 3-2 con un bel tocco del giovane De Marco su cross di Bruccini. All’84’ ancora capitan Bruccini con una spettacolare conclusione dalla distanza firma il poker. Poco dopo sempre il giovane De Marco impegna Tredici. Al 94’ è bravo Scopis a deviare una punizione di Lagorio. La qualificazione alle semifinali si deciderà nel match di ritorno il 15 ottobre.

Paolo Gaeta