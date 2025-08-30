Calcio Coppa Italia Eccellenza. La Fezzanese ingaggia Baracchini. Debutto a Carcare: "Siamo pronti»

Altro ’colpo’ di mercato della Fezzanese che ingaggia l’attaccante Luca Baracchini proveniente dal Viareggio. Classe 2002, con un passato fra Massese, Seravezza Pozzi, Lavagnese e giovanili dello Spezia Calcio, Baracchini va a rinforzare la rosa dei calciatori a disposizione di mister Giulio Ponte alla vigilia dell’esordio in Coppa Italia di Eccellenza. I fezzanoti oggi alle 16 saranno di scena sul campo della Carcarese nella gara d’andata degli ottavi di finale (arbitra Pettirossi di Genova, assistenti Morbelli di Albenga e Chiefalo di Savona). Sarà assente la colonna del centrocampo Nicolini (squalificato) sperando che possano recuperare alcuni infortunati. Match di ritorno sabato 6 settembre alle 16 a Castelnuovo Magra vista l’indisponibilità del ‘Cimma’ di Pagliari. I verdi vengono da un pre-campionato molto positivo nel quale hanno vinto tutte e sei le amichevoli disputate. L’obiettivo per il team di Fezzano resta il campionato, che inizierà il 14 settembre.

Il direttore tecnico Manrico Borrini riguardo alla sfida di Coppa Italia afferma: "Partita difficile contro una neopromossa piena di entusiasmo. Noi arriviamo da una buona preparazione con qualche giocatore fuori uso per piccoli problemi muscolari, ma siamo consapevoli dei nostri mezzi. Dopo l’arrivo di Vietina e Salerno annunciamo l’acquisto di Luca Baracchini, classe 2002, prelevato dal Viareggio". Baracchini è un terzo tassello importante per la Fezzanese dopo quelli di pochi giorni fa di Vietina e Salerno che daranno così un contributo importante al rilancio della Fezzanese: tutti e tre dovrebbero debuttare oggi a Carcare.

Paolo Gaeta