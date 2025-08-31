Calcio Coppa Italia. Il Pienza contro la Sinalunghese. Duello affascinante

Torna in derby affascinante, quello tra Pienza e Sinalunghese che oggi si sfidano al Comunale di Pienza alle 15,30 per il primo match del girone a tre di Coppa Italia di Promozione. Spettatore interessato l’Aquaviva neo promosso che giocherà nel secondo turno. A due settimane esatte dall’inizio del campionato si tratta di un test significativo per entrambe alla ricerca della condizione migliore dopo un buon precampionato. Potrebbe essere già a disposizione l’ultimo arrivato in casa biancorossa, ovvero il grande ex rossoblu Bjorn Doka, da ieri un nuovo giocatore del Pienza, che rinforza notevolmente l’attacco di mister Camillucci con un centravanti visto in D proprio a Sinalunga e poi in Eccellenza con Asta, Castiglionese e Foiano. In casa dei rossoblu di Testini c’è il dubbio legato alle condizioni dei vari Mazza, Gagliardi e Sacco, assenti negli ultimi test amichevoli di Marini e compagni. Arbitra Simone Bianchini di Siena con Gianmario Cioli (Siena) ed Eleonora Labate (Firenze). I triangolari del Primo Turno proseguiranno con gara2 domenica prossima e gara3 il 17 settembre. Gli ottavi si giocheranno mercoledì 5 novembre, i quarti mercoledì 17 dicembre, le semifinali mercoledì 18 febbraio mentre la data della finale è da stabilire.