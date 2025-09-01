Calcio Coppa Italia. La Colligiana è in palla e firma subito l’impresa corsara. Poli-Masini non perdonano. Il Certaldo deve arrendersi

CERTALDO

0

COLLIGIANA

2

CERTALDO: Gasparri, Pennini, Pinzani (1’ st Vanni), Palumbo, Edu Mengue, Covino (29’ st Benedetti), Cesarano (29’ st Gistri), Alfano, Di Fiandra (18’ st Poienari), Tanganelli, Cianciolo.

Panchina: Cicali S., Dussol, Buica, Cardinali, Celoni. Allenatore Gangoni.

COLLIGIANA: Conti, Finetti, Gianneschi (41’ st Grassini), Bartalini (30’ st Batoni), De Pellegrin, Simi, Calamassi (36’ pt Dini), Cicali F., Poli (27’ st Baccani), Masini, Montagna (23’ st Vitale).

Panchina: Bacciottini, Caponi, Pierucci, Seghi. Allenatore Guidi.

Arbitro Marongiu (Livorno).

Reti: 11’ st Poli (C, rig), 20’ st Masini (C).

Note – Angoli 0-8; ammonito Cesarano; recuperi 2’ pt,3’ st.

CERTALDO – Inizia bene la stagione della Colligiana: al ‘Comunale’ di Certaldo i biancorossi dimostrano di essere già in buona condizione fisica, superando 2-0 i padroni di casa nell’andata del primo turno di Coppa Italia e mettendo una seria ipoteca sul passaggio del turno in vista del match di ritorno di domenica prossima al ‘Manni’.

La fase iniziale del match vede un equilibrio assoluto, con le due squadre che si affrontano a centrocampo, mostrando un’ottima condizione fisica per una sfida di fine agosto. Con il passare dei minuti la Colligiana cresce progressivamente, alzando il proprio baricentro e presentandosi a più riprese nella trequarti avversaria, collezionando calci d’angolo, ma senza riuscire ad però ad arrivare alla conclusione.

Il Certaldo risponde in contropiede, costringendo in un paio di occasioni la difesa biancorossa ad intervenire all’ultimo istante, ma il primo tempo si conclude sostanzialmente senza occasioni da rete. In avvio di ripresa la Colligiana sfonda sulla fascia sinistra, ma Gianneschi, a pochi metri dalla porta, spara su Gasparri. Nei minuti successivi la Colligiana attacca con maggiore decisione, mettendo i viola in difficoltà e costringendoli, all’11’, al calcio di rigore: dal dischetto Poli porta in vantaggio i biancorossi. La rete galvanizza gli ospiti: tre minuti dopo lo stesso Poli sfiora il raddoppio, e al 20’ Masini trova il 2-0. Il Certaldo fatica a reagire, e la Colligiana continua a premere, andando anche vicina alla terza rete ed evitando qualsiasi rischio fino al fischio finale dell’arbitro.

Marco Brunelli