Calcio Coppa Italia. La Colligiana aspetta la visita del Certaldo

Concentrazione al massimo per non commettere errori. Questa dovrà essere la principale caratteristica della Colligiana che scenderà in campo oggi pomeriggio al ‘Gino Manni’ a partire dalle 17 per affrontare il Certaldo nel match di ritorno del primo turno di Coppa Italia. Dopo lo 0-2 ottenuto all’andata in terra fiorentina, i biancorossi hanno tutte le carte in regola per pensare di regalarsi il primo biettivo stagionale, e non soltanto per il risultato: pur essendo scesa in campo con un elevato numero di assenti – ben nove, incluso il capitano Vittorio Donati – e pur avendo perso già alla mezzora uno degli elementi più talentuosi come Calamassi, la Colligiana si è dimostrata superiore agli avversari. Dopo un primo tempo equilibrato verso il basso, nel quale nessuna delle due formazioni ha corso veri pericoli, nella ripresa i biancorossi di mister Giunti ha assunto il controllo della sfida, segnando due reti, collezionando occasioni per realizzarne almeno altre due e, soprattutto, non correndo mai alcun rischio e non dando mai al Certaldo la possibilità di provare a rimontare. Lo stesso copione che i biancorossi dovranno mettere in scena oggi, se vorranno passare il turno senza patemi d’animo e senza lasciare spazio ai fiorentini, che dal canto loro arriveranno a Colle senza avere nulla da perdere, e dai quali è quindi facile aspettarsi un atteggiamento offensivo senza troppi calcoli. Una situazione della quale la Colligiana, che si è dimostrata, tra le altre cose, in ottime condizioni fisiche per avere iniziato la preparazione da meno di un mese, potrebbe approfittare, colpendo in contropiede un avversario sbilanciato. A dirigere la sfida sarà Gabriel Kercaj, della sezione arbitrale di Pistoia, coadiuvato dagli assistenti Edoardo Bo (Livorno) ed Marco Argiolas (Pisa).

Marco Brunelli