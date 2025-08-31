Calcio Coppa Italia. La Colligiana ‘rivoluzionata’ cerca riposte concrete. A Certaldo il classico confronto di ogni fine estate

Da oggi si fa sul serio. E’ tutto pronto, in casa Colligiana, per l’inizio della stagione: oggi pomeriggio, a partire dalle 17, i biancorossi scenderanno in campo per la prima partita ufficiale dell’anno. Si tratta, ormai, di un classico del calcio valdelsano di fine estate: il gruppo allenato da Marco Guidi (nella foto), infatti, affronterà il Certaldo per l’andata del primo turno della Coppa Italia di Eccellenza. Sarà il primo test ufficiale per la nuova Colligiana rivoluzionata dal mercato estivo: dopo gli ottimi risultati della scorsa stagione, infatti, la rosa biancorossa è stata in gran parte rivoluzionata, con la partenza di molti dei protagonisti della cavalcata che aveva condotto i biancorossi a combattere lungamente per la prima posizione, chiudendo poi il campionato 2024-2025 al quarto posto. A scendere in campo questo pomeriggio sarà una squadra molto giovane, ma che fino a questo momento ha dimostrato grandi potenzialità: se si esclude, infatti, la pesante quanto preventivata sconfitta contro il Grosseto, club di categoria superiore, nelle amichevoli i biancorossi hanno messo a referto un percorso netto, battendo Fratres Perignano, Fiesole, San Donato e Chiantigiana, mostrando un buon affiatamento per una rosa che gioca insieme da meno di un mese.

Oggi, però, tutto sarà diverso: al "Comunale" i biancorossi dovranno vedersela con il nuovo Certaldo allenato da mister Michele Gangoni, tornato in estate sulla panchina dei viola, che nel corso del mercato ha impiegato una filosofia molto simile a quella dei biancorossi. Dopo la salvezza centrata ai play out in maggio, infatti, i fiorentini hanno ampiamente rivoluzionato la rosa, abbassando di molto l’età media: la sfida tra due squadre giovani e affamate promette scintille, e per la Colligiana rappresenterà il primo, vero test in vista di un campionato dal quale nessuno sa esattamente cosa aspettarsi, ma al quale i tifosi biancorossi si avviano con grandi speranze. A dirigere la sfida di oggi sarà Giampiero Marongiu, della sezione arbitrale di Potenza, coadiuvato dagli assistenti Matteo Mucci (Pistoia) e Prashan Seneviratna (Pontedera). Il match di ritorno è in programma al "Gino Manni" di Colle per domenica prossima, sempre a partire dalle 17.

Marco Brunelli