Calcio Coppa Italia. La Sinalunghese travolge il Pienza con ben sette reti

PIENZA

1

SINALUNGHESE

7

PIENZA: Tafarella, Berardi, Bonari, Pinsuti, Ajdini, Pinsuti, Barbetti, Camillucci, Valente, Begnardi, Mensini.

Panchina: Canapini, Barbieri, Doka, Guerra, Vargiu, Chechi, Pecci Allenatore Camillucci.

SINALUNGHESE: Marini, Bonechi, Chottong, Bongini, Celestini, Fineschi, Redi, Dema, Bardelli, Bucaletti, Miccio.

Panchina: Tedeschi, Cresti A., Cresti F., Mazza G., Nannoni, Tacchini, Galli, Palazzi, Parri. Allenatore Testini.

Arbitro Bianchini di Siena (Cioli-Labate).

Reti: 11’ e 45’ Dema, 33’ Redi, 56’ e 87’ Bardelli, 58’ Bucaletti, 82’ Miccio, 90’ Bonari.

PIENZA – Larghissimo successo della Sinalunghese nel primo match del triangolare di Coppa Italia di Promozione. Il Pienza esce travolto dalla giornata super dei rossoblu di Testini che già all’intervallo erano sul 3-0 grazie alla doppietta di Dema e al gol di Redi. Nel secondo tempo i rossoblu dilagano già in avvio con Bardelli e il bomber Bucaletti. Nel finale ancora Bardelli prima e Miccio poi arrivano a toccare quota una irreale quota sette. Per le statistiche il gol di Bonari nel recupero che rende men amara la prima ufficiale del Pienza di Camillucci.