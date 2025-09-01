Calcio Coppa Italia. La Sinalunghese travolge il Pienza con ben sette reti
PIENZA 1 SINALUNGHESE 7 PIENZA: Tafarella, Berardi, Bonari, Pinsuti, Ajdini, Pinsuti, Barbetti, Camillucci, Valente, Begnardi, Mensini. Panchina: Canapini, Barbieri, Doka, Guerra, Vargiu,...
PIENZA: Tafarella, Berardi, Bonari, Pinsuti, Ajdini, Pinsuti, Barbetti, Camillucci, Valente, Begnardi, Mensini.
Panchina: Canapini, Barbieri, Doka, Guerra, Vargiu, Chechi, Pecci Allenatore Camillucci.
SINALUNGHESE: Marini, Bonechi, Chottong, Bongini, Celestini, Fineschi, Redi, Dema, Bardelli, Bucaletti, Miccio.
Panchina: Tedeschi, Cresti A., Cresti F., Mazza G., Nannoni, Tacchini, Galli, Palazzi, Parri. Allenatore Testini.
Arbitro Bianchini di Siena (Cioli-Labate).
Reti: 11’ e 45’ Dema, 33’ Redi, 56’ e 87’ Bardelli, 58’ Bucaletti, 82’ Miccio, 90’ Bonari.
PIENZA – Larghissimo successo della Sinalunghese nel primo match del triangolare di Coppa Italia di Promozione. Il Pienza esce travolto dalla giornata super dei rossoblu di Testini che già all’intervallo erano sul 3-0 grazie alla doppietta di Dema e al gol di Redi. Nel secondo tempo i rossoblu dilagano già in avvio con Bardelli e il bomber Bucaletti. Nel finale ancora Bardelli prima e Miccio poi arrivano a toccare quota una irreale quota sette. Per le statistiche il gol di Bonari nel recupero che rende men amara la prima ufficiale del Pienza di Camillucci.
