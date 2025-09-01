Acquista il giornale
Acquista il giornale
  1. Home
  2. Sport Locali
  3. Calcio
  4. Calcio Coppa Italia. La Sinalunghese travolge il Pienza con ben sette reti

Calcio Coppa Italia. La Sinalunghese travolge il Pienza con ben sette reti

PIENZA 1 SINALUNGHESE 7 PIENZA: Tafarella, Berardi, Bonari, Pinsuti, Ajdini, Pinsuti, Barbetti, Camillucci, Valente, Begnardi, Mensini. Panchina: Canapini, Barbieri, Doka, Guerra, Vargiu,...

di GUIDO DE LEO
1 settembre 2025
Pallone

Pallone

Per approfondire:
XWhatsAppPrint

PIENZA

1

SINALUNGHESE

7

PIENZA: Tafarella, Berardi, Bonari, Pinsuti, Ajdini, Pinsuti, Barbetti, Camillucci, Valente, Begnardi, Mensini.

Panchina: Canapini, Barbieri, Doka, Guerra, Vargiu, Chechi, Pecci Allenatore Camillucci.

SINALUNGHESE: Marini, Bonechi, Chottong, Bongini, Celestini, Fineschi, Redi, Dema, Bardelli, Bucaletti, Miccio.

Panchina: Tedeschi, Cresti A., Cresti F., Mazza G., Nannoni, Tacchini, Galli, Palazzi, Parri. Allenatore Testini.

Arbitro Bianchini di Siena (Cioli-Labate).

Reti: 11’ e 45’ Dema, 33’ Redi, 56’ e 87’ Bardelli, 58’ Bucaletti, 82’ Miccio, 90’ Bonari.

PIENZA – Larghissimo successo della Sinalunghese nel primo match del triangolare di Coppa Italia di Promozione. Il Pienza esce travolto dalla giornata super dei rossoblu di Testini che già all’intervallo erano sul 3-0 grazie alla doppietta di Dema e al gol di Redi. Nel secondo tempo i rossoblu dilagano già in avvio con Bardelli e il bomber Bucaletti. Nel finale ancora Bardelli prima e Miccio poi arrivano a toccare quota una irreale quota sette. Per le statistiche il gol di Bonari nel recupero che rende men amara la prima ufficiale del Pienza di Camillucci.

© Riproduzione riservata

Continua a leggere tutte le notizie di sport su