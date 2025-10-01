Calcio Coppa Italia. Mazzola: assalto al Belverde Grosseto

Dopo l’ottimo inizio di campionato per il Mazzola con tre successi in altrettante gare oggi appuntamento con la Coppa Italia di categoria. Alle 15 allo stadio Ceccarelli di Cerchiaia la formazione di mister Ghizzani affronta il Belvedere Grosseto, formazione del girone A di Eccellenza Toscana, quello in cui militano Lucchese e Viareggio. La formula della sfida, valida per gli ottavi di finale, prevede che in caso di parità al fischio finale si vada direttamente ai calci di rigore per conoscere la qualificata ai quarti.

Arbitra il match Lapo Ponzalli di Prato insieme a Francesco Dell’Agnello di Pontedera e Francesco Magnelli della sezione del Valdarno. Possibile che Ghizzani opti per qualche cambio rispetto alla squadra che ha vinto facilmente a Certaldo domenica scorsa e soprattutto in vista dell’impegno del prossimo turno di campionato, sempre in casa, di domenica prossimo contro i fiorentini dell’Antella. Il Belvedere Grosseto dal canto suo potrebbe ufficializzare a breve, secondo grossetosport.com, il mediano Cretella che dopo sette anni al Grosseto (gli ultimi da capitano) non rientrava nei piani di Indiani e ha appena rescisso.