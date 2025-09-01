Calcio Coppa Italia. Mazzola da applausi, forte ipoteca sulla qualificazione. Gianassi e due volte De Filippo stendono l’Asta Taverne

MAZZOLA 3 ASTA TAVERNE 0

MAZZOLA (3-5-2): Chiarurgi; Campatelli, Saitta, Boncehi; Rocchetti, Discepolo (Turillazzi 43’ St), Camilli, Scardigli (Puppato 30’ St), Gianassi (Gucci 26’ St); Corsi (Capezzuoli 35’ St), De Filippo. Panchina: Sampieri, Ghiozzi Pasqualetti, Guarino, Zizzo, Guadagnoli. Allenatore Targi (Ghizzani squalificato).

ASTA TAVERNE (4-3-3): Lombardini; Migliorini, Manganelli, De Vitis, Cavallini; Hoxhaj, Mussi (Curcio 40’ St), Neri (Galardi 5’ St); Baroni, Bandini (Panicucci 25’ St), Taflaj (Dragoni 35’ St). Panchina: Cefariello, Manenti, Amadori, Cocco, Bindi. Allenatore Bartoli.

Arbitro Casale di Siena (Magnelli - Gentili).

Reti: Gianassi 12’pt, De Filippo 20’st e 27’st.

Note – Ammoniti: Bonechi e De Vitis.

SIENA – Netto successo per il Mazzola che liquida l’Asta Taverne nella sfida di andata di Coppa Italia. I biancocelesti indirizzano subito la partita al 12’ del primo tempo quando, su calcio d’angolo, Gianassi salta indisturbato e di testa sigla il vantaggio. Gli arancioblu, poco dopo, al 21’, hanno forse la migliore occasione della loro gara con Bandini che si ritrova a tu per tu con Chiarugi, bravo il portiere di casa a chiudere la saracinesca. Bandini ci riprova anche al 42’ con un colpo di testa che però non trova lo specchio della porta. Al tramonto del primo tempo il Mazzola arriva al tiro con l’ex Discepolo che, defilato sulla destra, trova i guantoni di Lombardini. Al 19’ della ripresa gli arancioblu protestano per uno scontro in area tra Bandini e il suo marcatore, che l’arbitro giudica regolare. Un minuto dopo è il Mazzola a colpire ancora con De Filippo, che testardamente riesce a calciare con il destro dal cuore dell’area di rigore per il 2-0. La partita si chiude definitivamente su un’incomprensione tra Manganelli e Lombardini che consente a De Filippo di siglare la sua doppietta personale e fissare il 3-0 finale.

La gara di ritorno è in programma domenica.