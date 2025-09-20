Calcio Coppa Italia. Meda all’arrembaggio col Lesmo. Concorezzo aspetta la Milanese

Mercoledì c’è la Coppa Italia con tante brianzole in campo per il turno decisivo che decreterà in molti casi qualificazioni ed eliminazioni, ma non sono molte quelle che hanno deciso di anticipare il sabato il loro match di campionato. Sicuramente la partita più interessante di oggi pomeriggio (15.30) è quella che si gioca allo stadio di Meda tra i padroni di casa e il Lesmo. Entrambe infatti sono inserite nel lotto delle favorite del girone B. I bianconeri sono partiti fortissimo sia in Coppa Italia che in campionato.

All’esordio hanno sbancato per 4-1 il campo del Castello Città di Cantù bissando quanto furono capaci di fare in Coppa pochi giorni prima trascinati dai gol di Manuel Personè già decisivo in questo primo scorcio. Lesmo invece che deve fare immediatamente i conti con un calendario durissimo presentando all’esordio la Manara e oggi i medesi. Contro i “bersaglieri“ le parate di Labate e una traversa di Colombo hanno impedito all’undici di Simone Fossati di portare a casa la posta piena. Nel girone D anticipa anche la giovanissima Concorezzese che scende in campo stasera alle 18 per ricevere la FC Milanese. La gara sarà preceduta dalla sfilata del settore giovanile. Anticipo in salsa brianzola anche in Seconda Categoria. Nel girone M il Città di Cornate scende in campo oggi alle 15.30 a Chignolo d’Isola contro l’Accademia IsolaBergamasca.

Ro.San.