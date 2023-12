Calcio Coppa Italia Promozione. Atletico Castenaso out

FAENZA (Ravenna)

Si ferma agli ottavi l’avventura dell’Atletico Castenaso in Coppa Italia Promozione. Il team di Gianni Mazzoni è infatti uscito sconfitto di misura dalla sfida andata in scena mercoledì sera sul campo del Faenza. A decidere l’incontro, a inizio ripresa, è stata una bella giocata di Lucarelli che, servito in profondità da Gjordumi, ha saltato il portiere e depositato la sfera nel sacco. L’unica bolognese in corsa – ovvero il Felsina – giocherà il suo ottavo mercoledì prossimo, tra le mura amiche, contro i reggiani dello Sporting Scandiano.