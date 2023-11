Calcio Coppa Italia Promozione. Levanto si illude in casa del Rapallo. Viene eliminato ai supplementari

RAPALLO RIVAROLESE

3

LEVANTO

3

dopo i tempi supplementari (2-3)

RAPALLO RIVAROLESE: Bagnato, Chiesa, Gjurra, Raso, Oucif, Greco, Chavez, Toscano A., Parigi, Toscano F., Owuwu. A disp. Bacigalupom e Cacciatore (91’ Raggi). All. Toscamo L.

LEVANTO: Lagaxo, Poggi Folli, Lorenzini, Defilippi, Bonati, Lagaxio (91’ Bagnasco), Delvigo (91’ Daniello), Righetti (91’ Villa), Cappelletti (46’ Rezzano), Motto (91’ Barilari). A disp. Ambrosini, Nicora, Tuvo. All. Agata.

Arbitro: Masini di Genova.

Marcatori: 8’ Righetti, 40’ Cappelletti, 45’ Toscano F., 60’ Bonati, 87’ Oucif, 105’ Raggi.

RAPALLO - Non ce la fa, il Levanto, al "Macera" nonostante le cose si fossero messe davvero bene per la squadra di Agata con quel precoce 2-0 firmato da Righetti a tu per tu col portiere e da Cappelletti su manovra corale. Alla fine va avanti in Coppa Italia di Promozione il Rapallo Rivarolese, squadra evidentemente adatta alla Coppa per quanto deficitaria in campionato, che ha una prima reazione con l’accorciamento delle distanze ad opera di F. Toscano in chiusura del primo tempo. Nella ripresa dopo il 3-1 segnato da Bonati su azione di calcio d’angolo, il Levanto sembra avviato al passaggio del turno, ma il Rapallo trova la forza di segnare di nuovo a tre minuti dalla fine con Oucif. sganciatosi dalle retrovie.

Si va quindi ai tempi supplementari per la vittoria rapallina 1-0 nel turno d’andata al "Raso Scaramuccia", a parità di differenza reti visto che i gol in trasferta non valgono doppio.

E nell’overtime il Rapallo Rivarolese ottiene la rete del 3-3 con il subentrato Raggi al 105’, che risulta decisiva.

Andrea Catalani